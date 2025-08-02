Бравые рыцари заполненных флешек мчатся на субботний пир в «Самоцвет». Тебя ждет музыкальный турнир с участием DJ Pak, Славы Душина и Миши Петрика. Немного звуков из прошлого, больше из будущего. Всё, что с тобой случится, станет лучшим воспоминанием. Вход свободный.