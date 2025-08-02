Миша Петрик, Слава Душин, DJ Pak
улица Малышева, 29А
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Бравые рыцари заполненных флешек мчатся на субботний пир в «Самоцвет». Тебя ждет музыкальный турнир с участием DJ Pak, Славы Душина и Миши Петрика. Немного звуков из прошлого, больше из будущего. Всё, что с тобой случится, станет лучшим воспоминанием. Вход свободный.
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