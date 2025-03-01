Миша Петрик, Podfratiloo, Кирилл Самойлов
улица Малышева, 29А
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Нет, тебя не пустят в Изумрудный город, пока трое ночных персонажей не прибегнут к разогревающим, как мазь для поясницы, музыкальным басенкам и грудь сжимающим скороговоркам! От тебя ждут решительных действий и нарекают Петрика, Podfartiloo и Самойлова следить за каждым в субботу ночью! Вход свободный.
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