Нет, тебя не пустят в Изумрудный город, пока трое ночных персонажей не прибегнут к разогревающим, как мазь для поясницы, музыкальным басенкам и грудь сжимающим скороговоркам! От тебя ждут решительных действий и нарекают Петрика, Podfartiloo и Самойлова следить за каждым в субботу ночью! Вход свободный.