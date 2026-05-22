Миллениальская вечеринка или легальный способ снова стать тем самым человеком из 2007-го. Вечер, в котором будут все вещи, из-за которых когда-то было стыдно, а теперь почему-то очень хорошо. — Бутеры со шпротами, чупа-чупсы — Клипы по МТВ — Классики на полу — Тетрис — Глухой телефон — «12 злобных зрителей» — И музыка, под которую когда-то ставили статусы и страдали по людям со странными никами Это не просто вечеринка. Это ощущение, будто ты снова пришёл к друзьям после школы, только теперь тебе не нужно отпрашиваться у родителей. Будешь знакомиться, играть в дурацкие конкурсы, орать песни, танцевать и ловить флешбеки от вещей, которые мозг, кажется, бережно хранил лет 15. Кстати, конкурс на лучший образ будет обязательно. Так что если у тебя всё ещё где-то живёт эстетика «эмо / гламур / диско / подросток с плеером» — твой выход настал. Но и одному прийти не страшно — после пары конкурсов ты уже будешь обсуждать, кто покупал сухарики по акции и зачем все носили значки на сумках. Ведущие: Ирина Вершинина х Лена Ключникова