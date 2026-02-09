Лекция посвящена одному из самых противоречивых и культовых фильмов американского кино 1980-х. Рассмотришь «Лицо со шрамом» не как гангстерскую историю успеха, а как режиссёрское высказывание Брайана де Пальмы — фильм, в котором форма важнее морали, а стиль становится инструментом разоблачения. В центре разговора — визуальная избыточность, гипертрофированное насилие, работа камеры и монтажа, превращающие путь Тони Монтаны в спектакль власти и саморазрушения. Почему де Пальма сознательно доводит всё до предела? Как фильм одновременно производит культ героя и уничтожает его миф? И можно ли считать «Лицо со шрамом» критикой американской мечты, замаскированной под её триумф? После получасовой лекции пройдет просмотр фильма «Лицо со шрамом» (2 часа 45 минут) на английском языке с русскими субтитрами.