Познакомишься с немой классикой мирового кинематографа. «Метрополис» — одна из первых масштабных антиутопий, заложившая основы визуального языка научной фантастики. Фильм Фрица Ланга показывает разделённый город будущего: элита живёт в роскоши, а рабочие существуют в подземных глубинах. Когда сын правителя узнаёт о реальном положении вещей, он пытается стать посредником между двумя мирами, но конфликт обостряется из-за таинственного андроида. Сложные декорации, новаторские спецэффекты и темы социального неравенства делают «Метрополис» фильмом, который до сих пор изучают и переосмысляют. Вход — донат для «мы тут»