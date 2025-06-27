Метод Безумия: Творческое саморазрушение в работах М.Врубеля и В.Ван Гога
Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Про событие
Творчество Михаила Врубеля и Винсента Ван Гога, при различии культурного контекста, поразительно сходится в трагической судьбе и подходе к искусству. Психические расстройства, парадоксально, стали катализатором их самых ярких произведений. Жизнь и искусство, переплетённые с болезненным опытом, позволяют говорить о «методе безумия» — преображении личной трагедии в художественную форму, расширяющую границы восприятия. В рамках дискуссии, анализ биографий и моментов обострения заболеваний, позволит выявить взаимосвязь между внутренней борьбой и выразительными средствами в художественном процессе. В рамках художественной практики будет предложен графический тест, направленный на стимуляцию гиперфокуса, под специальный чай. Тест помогает исследовать грани самообладания. Запись в тг.
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