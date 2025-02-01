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Мещера

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2600₽
Возраст 16+
Стендап
Концерты

Про событие

Мещера объявляет о второй части тура «Песни вечных ветров» Яркие представители российской сцены, создающие уникальную смесь тёмного фолка и экстремального метала, похожего на саундтрэк из фэнтазийных кинематографических полотен, которая вихрем обрушивается на слушателя, погружая его в атмосферу страхов перед мрачными мифическими существами, и заставляет почувствовать себя героем древних сказаний. Их новый альбом «Песни вечных ветров» наполнен магическими композициями, среди которых, уже вышедшие синглы «В безмолвной печали», «Тёмный день» и «Хозяин солнца», способные перенести каждого в загадочный мир мифов и легенд. В этот раз Мещера отправляется на Урал в компании Blood Rain Epoch.

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