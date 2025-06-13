Вечер, посвящённый прослушиванию трэков в таком непредсказуемом жанре как мэшап. Будут тщательно отобранные композиции из золотых коллекций и архивов. От западного инди, до русской попсы, от абстрактной электронщины, до народных песнопений. Здесь всё это будет в максимальной звуковой гармонии. Будет громко, странно и весело. Вход: DONATION