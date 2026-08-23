Возраст 14+
Необычное
Про событие
Отпускай ненужное перед новым сезоном и выбирай для себя новое и полезное. Барахолка пройдёт в стихийном формате — участники разместятся на парковке рядом с мытутом, прямо на асфальте. Ограничений на место нет, но ты сам приносишь всё необходимое: простынки, клеёнки, столики. Из вещей — всё, что душе угодно. Предварительно записываться не нужно. Каждый участник после гаражки скидывает что-то (условные 10-15 процентов) на содержание пространства. Вход — донат донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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