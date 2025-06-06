Вожатая по вечеринкам Тюмени Menostrelka мчит на всех парусах в «Самоцвет». А значит приливом к этому берегу принесет бэйс, хаус, байле и прочие богатые на летние гимны стили танцевальной музыки. Вспоминай предыдущую вечеринку с Menostrelka и ожидай феерии. Разделят оставшиеся кусочки ночи ставший казанским резидентом уралец Quass и выросший опять-таки в Тюмени Stone Deo. Вход свободный.