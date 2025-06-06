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Menostrelka, Quass, Stone Deo

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вожатая по вечеринкам Тюмени Menostrelka мчит на всех парусах в «Самоцвет». А значит приливом к этому берегу принесет бэйс, хаус, байле и прочие богатые на летние гимны стили танцевальной музыки. Вспоминай предыдущую вечеринку с Menostrelka и ожидай феерии. Разделят оставшиеся кусочки ночи ставший казанским резидентом уралец Quass и выросший опять-таки в Тюмени Stone Deo. Вход свободный.

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