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Menostrelka, Quass, Stone Deo
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вожатая по вечеринкам Тюмени Menostrelka мчит на всех парусах в «Самоцвет». А значит приливом к этому берегу принесет бэйс, хаус, байле и прочие богатые на летние гимны стили танцевальной музыки. Вспоминай предыдущую вечеринку с Menostrelka и ожидай феерии. Разделят оставшиеся кусочки ночи ставший казанским резидентом уралец Quass и выросший опять-таки в Тюмени Stone Deo. Вход свободный.
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