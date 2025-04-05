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Медитация на новый образ себя

мы тут
улица Малышева, 35, домофон 1, вход со двора

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Волшебная дыхательная практика-медитация. Что будет: - дыхательная практика «клеточное дыхание», - медитация на исполнение желаний. что нужно: - перед практикой подготовить запрос/желание, - не кушать за 2 часа до практики, - захватить маску для сна (если есть). Вход — донат для «мы тут».

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