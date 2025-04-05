Волшебная дыхательная практика-медитация. Что будет: - дыхательная практика «клеточное дыхание», - медитация на исполнение желаний. что нужно: - перед практикой подготовить запрос/желание, - не кушать за 2 часа до практики, - захватить маску для сна (если есть). Вход — донат для «мы тут».