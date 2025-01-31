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Медитативная художественная практика «Стихия огня»

Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Огонь — важнейшая составляющая часть человеческой цивилизации, олицетворение жизни и тепла, всегда волновал воображение людей. Ему посвящено огромное количество художественных произведений. Художники по-разному трактовали образы огня: в одних огонь выступает как спасение, в других как погибель для человека. Огонь поистине мистико-философский символ. Если обратиться к древнегреческим мифам, то можно увидеть, что огонь — первоисточник всего сущего, символ познания и движения, который использовался во всевозможных ритуалах. Класс искусств MIRvOIR приглашает присоединиться к медитативной художественной практике, ты рассмотришь энергию огня, как тебе помогает эта стихия с точки зрения мистики и нарисуешь свое пламя акрилом на черных холстах. Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг: https://t.me/azermari

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