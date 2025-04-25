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Медитативная художественная практика «Северное сияние/Свет северных духов»

Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Существует поверье, что тот, кто увидел северное сияние, будет жить долго и счастливо всю оставшуюся жизнь. На занятии рассмотришь научные основы этого явления и представления предков о нём. В художественной практике тебя ждёт интерьерная картина, вдохновлённая мифами и легендами о северном сиянии.  Некоторые явления природы поражают своей необъяснимой красотой,  поддаваясь лишь созерцанию, а не научному анализу. Северное сияние – яркий тому пример. В древности люди создавали о нём захватывающие легенды: духи животных, божественное вмешательство и предвестник будущих событий. Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.

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