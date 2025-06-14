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Медитативная художественная практика «Путь героя»

Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Исследование идентичности через творчество Николая Рериха. Архетипическая структура «Пути Героя»  находит глубокий отклик в символическом языке живописи Николая Рериха. Его философский подход к искусству, стремление к гармонии и поиск смысла  создают плодотворную почву для  самопознания. Художественная практика позволяет участникам визуализировать свой  индивидуальный Путь Героя через живопись. Этот творческий процесс становится инструментом  осмысления  внутреннего мира и достижения  более  глубокого понимания  собственной идентичности, трансформируя личный опыт в осязаемый образ. Занятия в классе искусств MIRvOIR — это творческий процесс, который направлен на понимание себя через создание художественного произведения. Метод наблюдения, где каждый участник знакомится с собой в процессе разговора о своем произведении. Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.

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