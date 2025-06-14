Исследование идентичности через творчество Николая Рериха. Архетипическая структура «Пути Героя» находит глубокий отклик в символическом языке живописи Николая Рериха. Его философский подход к искусству, стремление к гармонии и поиск смысла создают плодотворную почву для самопознания. Художественная практика позволяет участникам визуализировать свой индивидуальный Путь Героя через живопись. Этот творческий процесс становится инструментом осмысления внутреннего мира и достижения более глубокого понимания собственной идентичности, трансформируя личный опыт в осязаемый образ. Занятия в классе искусств MIRvOIR — это творческий процесс, который направлен на понимание себя через создание художественного произведения. Метод наблюдения, где каждый участник знакомится с собой в процессе разговора о своем произведении. Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.