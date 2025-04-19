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Медитативная художественная практика «Начало Перемен»

Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Символический переход к новому этапу в жизни в контексте «голубого» и «розового» периода Пикассо. В творчестве Пикассо каждый мазок – это шаг в бесконечном исследовании форм, стилей и эмоций. «Голубой» и «Розовый» периоды – это глубокий символический переход, отражающий драматические изменения в жизни художника. Холодные тона «Голубого периода» погружают в атмосферу меланхолии и отчаяния. Образы нищих и одиноких – это эхо личной трагедии и сострадания к несправедливости мира. За ним следует «Розовый период», сияющий теплыми оттенками и осторожным оптимизмом. Богемный Монмартр рождает новую гармонию цветов и настроений. Присоединяйся к медитативному художественному акту-переходу от меланхоличного состояния к «нежной» стороне жизни. Нарисуешь свое собственное новое начало розовым маслом на голубых холстах. Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.

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