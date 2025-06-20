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Медитативная художественная практика «Исследование самоценности через эстетику ар-нуво»

Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Самооценка формируется в процессе диалогического взаимодействия с окружающим миром. Признание индивидуальных талантов и способностей со стороны других, способствуют осознанию собственной значимости, выступая мостом между внутренним субъективным опытом и объективным внешним проявлением. На занятии исследуешь феномен самоценности, анализируя её проявления в повседневной жизни и в искусстве, используя в качестве примера графические работы Альфонса Мухи, рассматривая их интерпретацию в контексте формирования идентичности. В художественной практике тебя ждёт создание стилизованного автопортрета в стиле ар-нуво при помощи туши и акварели, обрамленную в золотую раму. Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг.

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