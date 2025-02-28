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Медитативная художественная практика «Аромат как средство передачи искусства»

Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Чувственный вечер с арома-маслами и красками. На занятии тебе подробнее расскажут про теорию цвета и запаха, она они влияют на искусство и наши личностные переживания. В художественной практике создашь акварельные композиции с тушью. Погрузись в чувственный вечер, где ароматы эфирных масел переплетаются с игрой красок. Открой диалог со своим подсознанием,  взаимодействуя с языком запахов и цветов. Полученные инсайты послужат вдохновением для создания ресурсного рисунка – символа твоего личного баланса.  Мероприятие подходит для любого уровня художественной подготовки. Запись в тг: https://t.me/azermari

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