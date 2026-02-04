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Меч пламенного рыцаря

Встречи
Тургенева 22, каб. 215

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

D&D Древнее зло никогда не умирает окончательно, оно лишь на время уходит обратно в тень, из которой появилось. Вот и Неистовый король, побеждённый так давно, что от тех событий остались одни лишь легенды, вновь готовится омрачить мир своей злобой. Кому-то придётся отыскать клинок, однажды уже сразивший тирана, чтобы расправиться с этой пока ещё призрачной угрозой. Впрочем, древнее зло никогда не умирает окончательно.

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