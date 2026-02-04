D&D Древнее зло никогда не умирает окончательно, оно лишь на время уходит обратно в тень, из которой появилось. Вот и Неистовый король, побеждённый так давно, что от тех событий остались одни лишь легенды, вновь готовится омрачить мир своей злобой. Кому-то придётся отыскать клинок, однажды уже сразивший тирана, чтобы расправиться с этой пока ещё призрачной угрозой. Впрочем, древнее зло никогда не умирает окончательно.