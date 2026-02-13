Это аудиовизуальный взлом. Здесь нет зрителей. Здесь нет случайностей. Ты — участник. Система предл0жит тебе выб0р, н0 єдинственный сп0с0б 0ткликнутсья — танцевать. Нет лишнего. Нет случайных. Только ты и пульс кода. Они возвращаются. Не просто рейв – перезагрузка системы. Чище код, ярче свет, громче звук. Меньше иллюзий. Больше сути. — Каждый трек — баг системы, — Каждый ритм — глюк в матрице. — Твоя реальность не та, что была до. Line-up: — Blade — Nichegonet — Tefox Matrix Rave — вход в новое измерение. Это рейв, где энергия матрицы пробивает систему. Dress Code: киберпанк, чёрный, техно, рейв, глитч.