Вместе с Раилем Алeшевым и Илоной Романовой попробуешь поиграть в клоунов и через погружение в клоунаду разберёшь степени абсурда в собственной жизни. Найдешь и почувствуешь в себе спонтанного ребенка, который умеет радоваться простым вещам, играть, получать удовольствие, быть счастливым. Примеришь удовольствие посмеяться над собой и увидеть комичное вокруг. Попробуешь со всеми медитацию смеха, которая дает сильнейший омолаживающий эффект. Ведь ты знал, что смех продлевает жизнь? Исследования ученых (не только британских) убедительно доказали, что смех предотвращает выработку кортизола, гормона стресса, который подавляет иммунитет. А еще он одновременно способствует выработке гормона счастья — эндорфина, который не только улучшает настроение, но и помогает снять болевой синдром. Смех тренирует легкие. В процесса смеха активизируется дыхание, усиливается кровообращение всех органов, а в мозг поступает больше кислорода. Мастер класс проводят : психолог Илона Романова и клоун Раиль Алёшев. «Пускай капризен успех, Он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой!»