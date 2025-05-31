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Мастер-класс по созданию свечи из соевого воска

Your studio, улица Печатников, 3

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 1700₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Ты сможешь создать собственную соевую свечу в красивой упаковке с любимым ароматом. На мастер-классе ты узнаешь о видах свечей, воска, фитилей и тонкостях изготовления. Под руководством мастера выберешь аромат из 10-15 представленных вариантов и зальёшь собственную свечу в стеклянную или железную баночку (на выбор). Свечи застывают около 2 часов, так что можно будет забрать её чуть позже. Можно сделать свечу объёмом 50 мл (стоимость 1300 рублей) или 100 мл (стоимость 1700 рублей). Что входит в стоимость: — Свеча объёмом 50 мл или 100 мл в баночке на выбор. Все материалы: воск, фитиль, инструменты, защитный фартук. — Аромат для свечи (10-15 вариантов). — Красивая коробочка с лентой для упаковки.

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