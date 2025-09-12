Приходи, чтобы сделать открытку с фразой, которая дорога именно тебе. Или, чтобы подарить близкому напоминание о важных словах. На мастер-классе по созданию открыток зафиксируешь послание на любой вкус и оно всегда будет рядом в нужные минуты. Текст будешь печатать на печатной машинке или выводить с помощью трафаретов. А дальше фантазируй: коллажи из журнальных вырезок, краски, нитки, ведущая на эту встречу ещё принесёт поталь, попробуешь добавить немного золотого блеска в послания. Мастер-класс проведёт Ксюша, автор канала «сенины приколы». Она сама делает бумагу из переработанной макулатуры — именно на ней ты и будешь создавать открытки-послания. За полтора часа успеешь сделать две-три открытки. Все материалы предоставляются.