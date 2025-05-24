Можно забыть про сложные рецепты и строгие правила — здесь вкусно, легко и весело. Что тебя ждёт: — алко/безалко напитки в бокале, макаронс на столе — идеальный релакс — легко и без стресса: замешать, запечь, собрать — креатив и все дела: ты раскрасишь макаронс в сочные цвета, смешаешь начинки — можно даже с закрытыми глазами! Почему это круто? — Никакой теории — только практика, смех и приятная компания — Все материалы готовы — приходи просто в хорошем настроении. — Унесёшь свою сладкую коробочку или съешь на месте — никакого осуждения) 24 мая пройдёт два мастер-класса: в 16:00 и в 18:00. Билет включает: все ингредиенты, шампанское/безалкогольный вариант и море позитива. Занятия проходят в мини-группах, чтобы всем было комфортно. Запись в Телеграм (кнопка выше).