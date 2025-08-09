Прайм-тайм субботнего эфира займет двухчасовой сет Марка Грибоедова, участника дуэта Yung Acid, многоликого электронного музыканта и диджея. Герой московской и казанской электронной сцены последнего десятка лет наконец доберется до «Самоцвета» и проскользнет по прогрессивным стилям танцпольной электроники: от бэйса до брейкбита. Поддержат героя ночи твои любимицы Groza и Stasya. Вход свободный.