Марк Грибоедов, Groza, Stasya
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Прайм-тайм субботнего эфира займет двухчасовой сет Марка Грибоедова, участника дуэта Yung Acid, многоликого электронного музыканта и диджея. Герой московской и казанской электронной сцены последнего десятка лет наконец доберется до «Самоцвета» и проскользнет по прогрессивным стилям танцпольной электроники: от бэйса до брейкбита. Поддержат героя ночи твои любимицы Groza и Stasya. Вход свободный.
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