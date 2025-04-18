Maoki, Слава Душин, DJ Tinder
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Сектор «Вечеринка» на барабане. В пятницу на втором этаже — похождения по орбитам хауса, синт-вейва, электро и даже диско. По закоулкам и глубинам жанров и стилей тебя проведут экспедиторы: Maoki, Слава Душин и DJ Tinder. Вход свободный.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи