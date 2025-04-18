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Maoki, Слава Душин, DJ Tinder

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Сектор «Вечеринка» на барабане. В пятницу на втором этаже — похождения по орбитам хауса, синт-вейва, электро и даже диско. По закоулкам и глубинам жанров и стилей тебя проведут экспедиторы: Maoki, Слава Душин и DJ Tinder. Вход свободный.

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