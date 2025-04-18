Сектор «Вечеринка» на барабане. В пятницу на втором этаже — похождения по орбитам хауса, синт-вейва, электро и даже диско. По закоулкам и глубинам жанров и стилей тебя проведут экспедиторы: Maoki, Слава Душин и DJ Tinder. Вход свободный.