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Манипуляции: как распознать, понять и противодействовать

Буквально
3 этаж, проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Разберёшься 13 основных типов манипуляций, описанных в книге Никиты Непряхина. Да не обижайся, я же просто пошутила! У кого-нибудь от этой фразы руки зачесались сделать гадость? Если да, значит ты распознал в ней манипуляцию. А если не распознал, но почувствовал легкое ощущение вины, неопределённости или внутреннего «что-то пошло не так», то приходи на нашу лекцию. Разберёшь структуру и 13 основных типов манипуляций, описанных в книге Никиты Непряхина. Это конкретные модели, которые встречаются в речи чаще, чем кажется. Тебе не просто перечислят названия, а разберут каждый тип на примерах. Поговоришь о том: — какие фразы должны настораживать. — как реагировать, не обостряя ситуацию. — почему логические аргументы не всегда работают. Кому полезно: — тем, кто часто сталкивается с манипуляциями в работе или личном общении. — тем, кто работает с людьми — в переговорах, обучении, управлении, сопровождении. — тем, кто хочет говорить яснее, защищать границы и не терять себя в разговоре. Вход бесплатный, регистрация обязательна.

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