По легенде человек был сотворён из глины. Кто знает, может, создатель тоже посещал керамические вольности, как и ты? В этот день у тебя есть шанс включить на полную всю свою фантазию и сотворить из глины что угодно: от вазы до подсвечника. Все материалы и инструменты будут предоставлены, изделия будут тобой покрыты на мастер-классе цветной глиной, ангобой. После класса отправятся на два обжига и покрытие глазурями, готовность — 5 недель. Преподаватель: Галя Белова, художница.