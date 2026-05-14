Керамические вольности
улица Тургенева, 22, под. 3, каб. 10
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 6600₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Про событие
По легенде человек был сотворён из глины. Кто знает, может, создатель тоже посещал керамические вольности, как и ты? В этот день у тебя есть шанс включить на полную всю свою фантазию и сотворить из глины что угодно: от вазы до подсвечника. Все материалы и инструменты будут предоставлены, изделия будут тобой покрыты на мастер-классе цветной глиной, ангобой. После класса отправятся на два обжига и покрытие глазурями, готовность — 5 недель. Преподаватель: Галя Белова, художница.
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