ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Мандаринка. Квиз

Библиотека им. В. Г. Белинского
улица Белинского, 15, Литературная гостиная, основное здание, 3 этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

Хочешь окунуться в атмосферу настоящего новогоднего чуда? Это будет путешествие по миру новогодних традиций, историй и приключений. Формат игры включает серию интересных заданий, 6 этапов, где участникам предстоит отвечать на вопросы разной сложности, связанные с историей и русскими традициями Нового года, новогодними персонажами, советскими и российскими фильмами и мультфильмами. Тут подготовили как лёгкие вопросы для разминки, так и настоящие головоломки для самых заядлых знатоков. Ты можешь зарегистрироваться на игру со своей командой или индивидуально, а в команду влиться по распределению перед началом игры. Проверяй свои знания о любимых мультфильмах. Знакомься с единомышленниками. Окунайся в приятную атмосферу и позитивный настрой. Выигрывай призы. Получай впечатления и новогоднее настроение. Максимальное число игроков в команде: 6

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста