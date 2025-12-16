Хочешь окунуться в атмосферу настоящего новогоднего чуда? Это будет путешествие по миру новогодних традиций, историй и приключений. Формат игры включает серию интересных заданий, 6 этапов, где участникам предстоит отвечать на вопросы разной сложности, связанные с историей и русскими традициями Нового года, новогодними персонажами, советскими и российскими фильмами и мультфильмами. Тут подготовили как лёгкие вопросы для разминки, так и настоящие головоломки для самых заядлых знатоков. Ты можешь зарегистрироваться на игру со своей командой или индивидуально, а в команду влиться по распределению перед началом игры. Проверяй свои знания о любимых мультфильмах. Знакомься с единомышленниками. Окунайся в приятную атмосферу и позитивный настрой. Выигрывай призы. Получай впечатления и новогоднее настроение. Максимальное число игроков в команде: 6