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MaksKs, Jazzothra, DJ Tinder

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вместо роботов, алгоритмов и рекомендаций, в четверг пронесёшься по волнам, умно настроенными хаус-делегатами MaksKs, Jazzothra и DJ Tinder. Вход свободный.

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