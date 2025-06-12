Выбор редакции
MaksKs, Jazzothra, DJ Tinder
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вместо роботов, алгоритмов и рекомендаций, в четверг пронесёшься по волнам, умно настроенными хаус-делегатами MaksKs, Jazzothra и DJ Tinder. Вход свободный.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи