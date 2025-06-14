Вечеринка с иммерсивным театром. Тебя ждёт чарующая атмосфера солнечной Эллады. Moonstone подарит тебе вечер, наполненный незабываемым грувом и красивейшими миксами, вдохновлёнными Грецией. Позволь музыке унести тебя на берега древних мифов и беззаботного веселья. 23:00 Dadmoon & Miranda Wins 00:00 Anirada & Dubaevskaya 01:00 Lntv & Novmi 02:00 Anna.K & Gedonistka 03:00 Niknv & Averkiev 04:00 NP Sound & Eve.S Иммерсивный театр с 23:00. DC: Одежда в древней Греции была изящной, простой и функциональной. Женщины носили длинные платья, обтягивающие тело и подчеркивающие его формы. Одежда как для женщин, так и для мужчин состояла из двух основных предметов одежды — туники и плаща. В нарядах модниц Древней Греции отсутствовали экстравагантные фасоны и яркие принты. Платья были подобны античным храмам. Одежда имела ровный белый цвет, ткань драпировали в огромное число вертикальных складок, визуально стройнящих и удлиняющих силуэт.