Крохотный продуктовый магазин превращается в лабораторию жестокости. Здесь жертвы становятся палачами, а совесть тонет в жажде власти. Жёсткая психологическая драма о том, как обычные люди превращаются в хладнокровных хищников, готовых растоптать себе подобных. Спектакль-шок по мотивам реальных историй, где вопрос «Тварь я дрожащая или право имею?» звучит леденяще искренне.