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Магазин

Центр Современной Драматургии
улица Малышева, 145АФ

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Крохотный продуктовый магазин превращается в лабораторию жестокости. Здесь жертвы становятся палачами, а совесть тонет в жажде власти. Жёсткая психологическая драма о том, как обычные люди превращаются в хладнокровных хищников, готовых растоптать себе подобных. Спектакль-шок по мотивам реальных историй, где вопрос «Тварь я дрожащая или право имею?» звучит леденяще искренне.

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