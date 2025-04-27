Возраст 18+
Стендап
Про событие
Юмористическое импровизационное соревновательное шоу. Участники, в мини командах, борются за звание лучших импровизаторов вечера. А кто окажется лучше, решает компетентное жюри. Приходи и узнай, кто придумывает шутки на ходу круче всех!
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