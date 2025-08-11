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Любовь, желание и тело: философия интимного

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 350₽
Возраст 16+

Про событие

Что такое любовь — чувство, желание, проект или миф? Почему тело становится ареной интимного опыта? И как философия помогает осмыслить сложные связи между страстью, идентичностью и свободой? В этой лекции обратишься к размышлениям Платона, Спинозы, Батайя, Фуко и современных теоретиков, чтобы проследить, как любовь и желание формируют восприятие себя и другого. Обсудишь, чем отличается любовь от влечения, как власть проникает в интимную сферу, и возможно ли тело, свободное от навязанных сценариев. Лекция соединит философский анализ, культурные примеры и критическую иронию — для тех, кто ищет не советы по отношениям, а глубину понимания того, что происходит, когда люди любят, желают и касаются. Лекция будет интерактивная.

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