Необычный квест для парочек и тех, кто ищет свою любовь из 5-и разных активностей, направленных на познание себя и своей второй половинки. Тебе помогут найти ответы на сокровенные вопросы и мягко подскажут в делах сердечных. Руководят процессом эксперты терапевтического пространства Proterra. Регистрация обязательна.