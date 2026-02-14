Любовь и другие лекарства: квест для пар
Гастромолл «Главный», улица Боевых Дружин, 20
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Необычное
Про событие
Необычный квест для парочек и тех, кто ищет свою любовь из 5-и разных активностей, направленных на познание себя и своей второй половинки. Тебе помогут найти ответы на сокровенные вопросы и мягко подскажут в делах сердечных. Руководят процессом эксперты терапевтического пространства Proterra. Регистрация обязательна.
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