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Lovemachine: Sad Alien

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В субботу включай любовную машину на полную мощность, а «турболюбовь» на ней запустит московская подружка Sad Alien Танцпол забурлит от бойких танцпольных бэнгеров, шлягеров в танцпольной обертке и разгоняющий кровь музыки, а завершится праздник сердца заслуженными медленными танцами. Несись на крыльях любви, приходи с важными признаниями или просто будь, предвкушая романтическое буйство будущего. Sad Alien DJ Fake Nice Олеся Шайхутдинова Слава Душин Вход свободный.

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