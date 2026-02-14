Lovemachine: Sad Alien
улица Малышева, 29А
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В субботу включай любовную машину на полную мощность, а «турболюбовь» на ней запустит московская подружка Sad Alien Танцпол забурлит от бойких танцпольных бэнгеров, шлягеров в танцпольной обертке и разгоняющий кровь музыки, а завершится праздник сердца заслуженными медленными танцами. Несись на крыльях любви, приходи с важными признаниями или просто будь, предвкушая романтическое буйство будущего. Sad Alien DJ Fake Nice Олеся Шайхутдинова Слава Душин Вход свободный.
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