Лондонский олень
улица Малышева, 35, домофон 1, вход со двора
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Чемберс работал над «Лондонским Оленем» зная о своей скорой кончине от лейкомии, он использовал фрагменты старых фильмов, хроник, свои собственные кино-воспоминания для создания удивительного коллажа меланхолии, жестокости, течения времени, окрашенного горьким знанием. В сцене авангардного кино «Лондонский Олень» стал монументом, абсолютным выражением себя перед надвигающейся вечностью. Отец американского экспериментального кино Стэн Брэкидж называл «Лондонский Олень» одним из лучших фильмов за всё время «Я предпочитаю фильмы, которые усыпляют зрителей в кино. Некоторые фильмы погружали меня в сон в кинотеатрах, но те-же фильмы заставляли меня не спать по ночам, просыпаться с мыслями о них, и эти мысли преследовали меня неделями». — Аббас Киаростами 18+, в фильме есть сцены насилия над животными донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа )
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи