Лолита
улица Малышева, 145АФ
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Завершение:
2700₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Красота слога — опасное оправдание. Войди в лабиринт лжи Гумберта. Режиссер Антон Бутаков разбирает роман Набокова как механизм самооправдания. Погрузись в изощренный монолог Гумберта, где стираются границы между преступлением и поэзией. Узнай, как язык превращается в орудие манипуляции, а красота текста — в ловушку для совести. Спектакль-исследование о цене преодоления запретного.
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