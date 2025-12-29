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Лолита

Центр Современной Драматургии
улица Малышева, 145АФ

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Красота слога — опасное оправдание. Войди в лабиринт лжи Гумберта. Режиссер Антон Бутаков разбирает роман Набокова как механизм самооправдания. Погрузись в изощренный монолог Гумберта, где стираются границы между преступлением и поэзией. Узнай, как язык превращается в орудие манипуляции, а красота текста — в ловушку для совести. Спектакль-исследование о цене преодоления запретного.

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