Красота слога — опасное оправдание. Войди в лабиринт лжи Гумберта. Режиссер Антон Бутаков разбирает роман Набокова как механизм самооправдания. Погрузись в изощренный монолог Гумберта, где стираются границы между преступлением и поэзией. Узнай, как язык превращается в орудие манипуляции, а красота текста — в ловушку для совести. Спектакль-исследование о цене преодоления запретного.