ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

«Лицом к лицу» перформанс

Ресторан Ле Бург, улица Вайнера, 9, 4 этаж

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Разговор, который сближает сильнее, чем время. Пара конвертов, несколько вопросов и немного смелости — всё, что нужно, чтобы увидеть человека по-настоящему. Можно ли за один вечер почувствовать, что рядом — «свой» человек? «Лицом к Лицу» — это не игра и не свидание, а возможность заглянуть в мысли другого через письменно оформленные ответы. Пары формируются из людей, которые не знают друг друга. Даже если гости приходят вместе, участвовать они будут раздельно — в разных парах. Если ты вдвоём или компанией, то лучше сесть за разные места и за разные столы. Каждому участнику выдаётся конверт с вопросами — не о повседневном, а о том, что заставляет задуматься и вспомнить важное. Участники в течение перформанса пишут молча свои ответы на вопросы, давая ответ про своего визави. Между частями предусмотрены короткие паузы, а финальный момент — обмен записями и впечатлениями, когда слова становятся тише, а впечатления — ярче.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста