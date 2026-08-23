Разговор, который сближает сильнее, чем время. Пара конвертов, несколько вопросов и немного смелости — всё, что нужно, чтобы увидеть человека по-настоящему. Можно ли за один вечер почувствовать, что рядом — «свой» человек? «Лицом к Лицу» — это не игра и не свидание, а возможность заглянуть в мысли другого через письменно оформленные ответы. Пары формируются из людей, которые не знают друг друга. Даже если гости приходят вместе, участвовать они будут раздельно — в разных парах. Если ты вдвоём или компанией, то лучше сесть за разные места и за разные столы. Каждому участнику выдаётся конверт с вопросами — не о повседневном, а о том, что заставляет задуматься и вспомнить важное. Участники в течение перформанса пишут молча свои ответы на вопросы, давая ответ про своего визави. Между частями предусмотрены короткие паузы, а финальный момент — обмен записями и впечатлениями, когда слова становятся тише, а впечатления — ярче.