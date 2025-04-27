Литературная вечеринка «Пушкин»
Библиотека, улица Антона Валека, 12
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
А на литературную вечеринку кто пойдёт? Пушкин? И он тоже, ведь именно ему вечеринка и посвящена. Это возможность вдохновиться, удивиться и, может быть, открыть для себя нового Пушкина — необычного, актуального и совсем не бронзового. Программа: – 14:30 – мастер-класс по анимации «Пушкин. Стоп. Снято!». Занятие под руководством графического дизайнера Алины Воротилкиной для тех, кто всегда мечтал оживить классику. Бесплатно, необходима дополнительная регистрация по ссылке – https://ekmob.timepad.ru/event/3336499/. – 16:15 – разговор «Быт, книги и привычки гения»: погружение в мир Пушкина через личные вещи, воспоминания почитателей и уникальные издания из редкого фонда библиотек; – 17:00 – разговор с журналисткой Ириной Неуйминой о том, как Пушкин создавал свой яркий имидж. Почему магические кольца, длинные ногти и бархатные шаровары стали частью его образа? Ты узнаешь, что скрывалось за экстравагантностью самого модного поэта; – 17:45 – музыковед Тимофей Чаплюк расскажет о влиянии Пушкина на музыку прошлого, настоящего и, возможно, будущего. Ведь лишь в XIX веке под влиянием творчества писателя создано более трёх тысяч музыкальных композиций; – 18:40 – пауза: можно будет послушать винил, обсудить жизнь и творчество классика за чашкой чая и погадать. Всё в лучших традициях литературных гостиных XIX века; – 19:10 – арт-лекция «Пушкин как художник» от Надежды Маценко. Вместе с проводником в мир искусства ты узнаешь, каким же художником был Пушкин; – 20:15 – в завершение вечеринки преподаватель русской литературы Константин Когут устроит целое шоу. Пушкину бы понравилось. Вход на вечеринку бесплатный, регистрация на вечеринку – по кнопке «Купить билет».
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