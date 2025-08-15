Единственный способ в наш цифровой век заставить людей послушать музыку — собрать их в одном помещении, налить pivka и включить что нужно! Будешь слушать релизы творческого объединения Undervoice с начала года, досконально разбирая нашумевший альбом «неспроста» вместе с mute emotions. А ещё слушать новую песенку от «мяумур»: сайд-проекта Димы из группы «Ревность».