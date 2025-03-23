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Лихие коктейли 90-х

Встречи
Офис 10, улица Тургенева, 22

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Завершение:

от 1700₽ до 1900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Пейджеры, барсетки и малиновые пиджаки. Уже запахло ностальгией? Или это наоборот непонятный набор слов? В любом случае приходи разбираться. Попробуешь на вкус ностальгический тур по былым временам с песнями Юры Шатунова и Dr. Alban на устах. Узнаешь, как и какие коктейли пили в 90-х годах помимо виски-кола. Поговоришь как прошли твои 90-е (или твоих родителей) на этом небольшом островке того времени. А самое главное – приготовиim вкусные напитки по мотивам 90-х самостоятельно.  Каждый коктейль будет описывать вкусом атрибуты ушедшей эпохи. В меню: Малиновый туман, как напоминание о малиновых пиджаках. Бархатная ночь, как символ роскоши и элиты. Горизонт перемен, как требуемые сердцами перемены. Вечная любовь, как напоминание о любимых культовых фильмах того времени. Стоимость: 1900 рублей, вдвоем по 1700 рублей. Бармен: Степа Мышкин. Запись у Софы в личные сообщения группы в ВК

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