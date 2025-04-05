Lie (Ли)
улица Малышева, 35, домофон 1, вход со двора
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Lie — герой «негативности», которая атакует реальность во всех аспектах. Предлагаемый вниманию фильм рассказывает историю героя в хронологии его жизни, начиная с момента рождения и до восьмилетнего возраста. По общему смыслу являясь фильмом-биографией, тем не менее, «Lie» — неомодернистский проект с абсолютным арсеналом средств показать биографию, преодолеть «кино» eye-end. После показа — созвон-обсуждение с режиссёром и сетью киноклубов Циклопы Реж. Александр Шапиро, Александр Панов Вход — донат для «мы тут» Номер для донатов: +79667307500 (альфа, сбер)
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