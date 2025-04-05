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Lie (Ли)

мы тут
улица Малышева, 35, домофон 1, вход со двора

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Lie — герой «негативности», которая атакует реальность во всех аспектах. Предлагаемый вниманию фильм рассказывает историю героя в хронологии его жизни, начиная с момента рождения и до восьмилетнего возраста. По общему смыслу являясь фильмом-биографией, тем не менее, «Lie» — неомодернистский проект с абсолютным арсеналом средств показать биографию, преодолеть «кино» eye-end. После показа — созвон-обсуждение с режиссёром и сетью киноклубов Циклопы Реж. Александр Шапиро, Александр Панов Вход — донат для «мы тут» Номер для донатов: +79667307500 (альфа, сбер)

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