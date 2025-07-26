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Lida

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 1990₽ до 5990₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Тебя ждёт грандиозное событие — большой концерт от молодого героя рейв-сцены и звезды музыкальных чартов — Lida. Не пропусти возможность стать частью уникального музыкального вечера

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