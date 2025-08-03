Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комик из Москвы, ранее известный как Лев Марсел, теперь возвращается на сцену с новым взглядом на жизнь, острыми шутками и фирменной харизмой. Участник шоу «Стендап на ТНТ», который уже покорил сотни тысяч зрителей своими сольными концертами на YouTube!
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи