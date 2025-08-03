Комик из Москвы, ранее известный как Лев Марсел, теперь возвращается на сцену с новым взглядом на жизнь, острыми шутками и фирменной харизмой. Участник шоу «Стендап на ТНТ», который уже покорил сотни тысяч зрителей своими сольными концертами на YouTube!