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Лету конец 343
улица Антона Валека, 12
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 1900₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Хардкор версия Лету Конец Фест от 343GANG Тебя ждут: — ГРЕХ — металлизированный 343 хардкор; — FIXPACKER — олд крю хардкор, Пермь; — Redoran — Вварденфелл 343 мошкор; — ashpro — мелодик 343 хардкор; — DEAGLE хардкор панк Двери: 19:00 Старт: 19:30
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