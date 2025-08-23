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Летний панк-фест

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

На исходе лета оторвись как следует на Летнем панк-фестивале, который пройдет в Нирване. 10 панк-коллективов из Екатеринбурга и других городов покажут насколько разнообразным, но неизбежно искренним и настоящим может быть панк-рок. Будут радовать: — Танк Переехал Боярского — Без Царя В Голове (Москва) — ВИА Дрова — Ансамбль нестандартного панка МаТ — Touristaz (Нижний Тагил) — КНЖЛ — Дик Пиг (Каменск-Уральский) — Женатый крест — HOOCH TO BUTCH (Челябинск) — Мопс пьёт шнапс

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