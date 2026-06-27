Тот самый день, когда можно отпустить всё и почувствовать настоящее лето. Романтичное, меланхоличное, яркое и теплое — оно запомнится надолго. В этот день можно забыть про все заботы, отдаться чувствам и потрясающей музыке, которая буквально переносит в другие измерения реальности. Нежный инди-рок, будоражащий синтвейв, качающие ритмы и волнующие голоса — всё это Летний Декаданс. Участники: уже светает — новое звучание уральского инди-рока с пронзающим вокалом и гипнотическими ритмами. dicha — драйвовое электричество на грани реальности и сна, будоражащее сознание. Alba Warden — синти-поп с элементами пост-панка, пропущенный через призму уральской меланхолии и городской ночи. по краю — состояние, когда чувств так много, что единственный вариант не упасть в пропасть — излить их в слова и мелодии. Такие разные группы вкупе создадут вечер, который ещё долго будет отзываться трепетом в сердце.