Лёша. Разговор по душам
проспект Ленина, 52
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное
Про событие
Иммерсивный концерт-мистерия с участием приглашенных гостей. Творческий вечер с авторской лирикой Алексея Рычкова, горловым пением, диджериду, варганами и гитарой. Алексей прочитает свои стихи и исполнит песни, наполненные искренними эмоциями. Горловое пение с его завораживающей силой создаст особое звучание, а специально приглашённый гость добавит яркие музыкальные краски. Гости станут участниками иммерсивной части — смогут спеть вместе с артистами и почувствовать себя частью живого творческого процесса. Этот вечер для тех, кто умеет видеть, слышать и ценить красоту в музыке и слове.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи