Иммерсивный концерт-мистерия с участием приглашенных гостей. Творческий вечер с авторской лирикой Алексея Рычкова, горловым пением, диджериду, варганами и гитарой. Алексей прочитает свои стихи и исполнит песни, наполненные искренними эмоциями. Горловое пение с его завораживающей силой создаст особое звучание, а специально приглашённый гость добавит яркие музыкальные краски. Гости станут участниками иммерсивной части — смогут спеть вместе с артистами и почувствовать себя частью живого творческого процесса. Этот вечер для тех, кто умеет видеть, слышать и ценить красоту в музыке и слове.