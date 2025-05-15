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Лёша. Разговор по душам

Креативный кластер «Л52»
проспект Ленина, 52

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Иммерсивный концерт-мистерия с участием приглашенных гостей. Творческий вечер с авторской лирикой Алексея Рычкова, горловым пением, диджериду, варганами и гитарой. Алексей прочитает свои стихи и исполнит песни, наполненные искренними эмоциями. Горловое пение с его завораживающей силой создаст особое звучание, а специально приглашённый гость добавит яркие музыкальные краски. Гости станут участниками иммерсивной части — смогут спеть вместе с артистами и почувствовать себя частью живого творческого процесса. Этот вечер для тех, кто умеет видеть, слышать и ценить красоту в музыке и слове.

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