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Лепка из глины и фильм «Маленькие женщины»

Гончарная Ради Бохо, проспект Ленина, 97А, офис 422

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Неспешная свободная лепка из глины с просмотром фильма. «Маленькие женщины» — это эстетика ушедшей эпохи и сила женских характеров в нежном, но твёрдом почерке Греты Гервиг. На мастер-классе будет угощать чаем со сладким:) Максимальная посадка - 8 гостей.

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