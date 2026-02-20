Лепка из глины и фильм «Маленькие женщины»
Гончарная Ради Бохо, проспект Ленина, 97А, офис 422
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы
Про событие
Неспешная свободная лепка из глины с просмотром фильма. «Маленькие женщины» — это эстетика ушедшей эпохи и сила женских характеров в нежном, но твёрдом почерке Греты Гервиг. На мастер-классе будет угощать чаем со сладким:) Максимальная посадка - 8 гостей.
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