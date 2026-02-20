Неспешная свободная лепка из глины с просмотром фильма. «Маленькие женщины» — это эстетика ушедшей эпохи и сила женских характеров в нежном, но твёрдом почерке Греты Гервиг. На мастер-классе будет угощать чаем со сладким:) Максимальная посадка - 8 гостей.