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  1. Екатеринбург
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Лепка из глины

Your studio, улица Печатников, 3

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2000₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Создашь собственную глиняную работу: будешь лепить декоративные подставки, фигуры, подсвечники, а после разукрасишь получившееся изделие. Всё это в расслабленной обстановке с приглушенным светом, десертами от кондитеров и напитками. Релакс, интересное дело и арт-терапия в одном флаконе! Продолжительность 2 часа. Стоимость: 1800-2000 рублей (в зависимости от размера изделия)

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