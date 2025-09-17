Лепка из глины
Your studio, улица Печатников, 3
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 2000₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Создашь собственную глиняную работу: будешь лепить декоративные подставки, фигуры, подсвечники, а после разукрасишь получившееся изделие. Всё это в расслабленной обстановке с приглушенным светом, десертами от кондитеров и напитками. Релакс, интересное дело и арт-терапия в одном флаконе! Продолжительность 2 часа. Стоимость: 1800-2000 рублей (в зависимости от размера изделия)
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