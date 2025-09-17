Создашь собственную глиняную работу: будешь лепить декоративные подставки, фигуры, подсвечники, а после разукрасишь получившееся изделие. Всё это в расслабленной обстановке с приглушенным светом, десертами от кондитеров и напитками. Релакс, интересное дело и арт-терапия в одном флаконе! Продолжительность 2 часа. Стоимость: 1800-2000 рублей (в зависимости от размера изделия)